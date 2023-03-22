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22.03.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

Зберігав відео на телефоні: у Харківській області чоловік ґвалтував звідну сестру

Поліцейські помітили в метро людину, яка поводилася підозріло і помітно нервувала.

злодій
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Правоохоронець розповів, що під час спілкування з громадянином було перевірено його телефон. На телефоні 30-річного громадянина було знайдено порнографічні матеріали з неповнолітньою.
 
Слідчо-оперативна група виїхала за місцем проживання чоловіка для проведення обшуку та допиту родичів.
 
Крім цього, у Первомайську було опитано потерпілу дівчинку, маленького брата та їх матір. За словами неповнолітньої, зведений брат примушував її до своїх дій, коли нікого не було вдома.
 
Слідство вже встановило, що чоловік раніше судимий за розбещення малолітніх.
 
Зараз він затриманий, незабаром має відбутись суд для розгляду міри запобіжного заходу тримання під вартою.
 
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 152 - Зґвалтування. Карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що жителька міста Валки запропонувала поліцейським гроші за не притягнення батька до відповідальності.
 

Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  кримінал, харків
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