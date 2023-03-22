Рівень радіації у Харкові та області на 22 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 22 березня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,12 – 0,16 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 21 березня.
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