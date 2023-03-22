22.03.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

В Україні узгоджено план розмінування сільськогосподарських земель

За підсумками засідання Національного органу з питань протимінної діяльності було затверджено план заходів із розмінування сільськогосподарських земель для сівби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Близько 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській і Черкаській областях потребують обстеження, а за необхідності – розмінування.

Першочергово заходи будуть здійснюватись у регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь – найбільш економічно обґрунтованим.

Для реалізації зазначених заходів доведено спрощений порядок отримання дозволу для операторів протимінної діяльності на виконання вибухових робіт під час розмінування та використання вибухових матеріалів на період дії воєнного стану.

Крім того, в межах засідання Національного органу з питань протимінної діяльності обговорено інформування населення про ризики, пов’язані з вибухонебезпечними предметами.

Було ухвалене рішення щодо просування виготовлених Мінреінтеграції 10 відеороликів із мінної безпеки. Розповсюджувати відеоролики зобов’язуються органи виконавчої влади та військово-цивільної адміністрації за допомогою аудіовізуальних носіїв інформації, що розміщується на громадському транспорті.

Поширення відповідних відео з меседжами безпечної поведінки покликане зменшити кількість інцидентів із вибухонебезпечними предметами на звільнених територіях, які відбулися останнім часом.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники провели серед мешканців Харківської області роз'яснювальні роботи.



