22.03.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Рятувальники провели серед мешканців Харківської області роз'яснювальні роботи

Фахівці нагадали громадянам про вимоги правил пожежної та мінної безпеки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

21 березня інспектори ВЗНС Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області провели інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями села Вільхівка та навколишніх населених пунктів Вільхівської сільської ради.

Співрозмовники також дізналися про ті надзвичайні події, які сталися останнім часом в Харківському районі. Зокрема про ті з них, які сталися через нехтування правилами пожежної безпеки в оселях, або через навмисне випалювання сухої рослинності.

Також фахівці Служби порятунку наголосили на великій небезпеці натрапити на вибухонебезпечний предмет, тому нагадали алгоритм дій на випадок виявлення таких знахідок.

Вогнеборці кажуть, що нехтуючи правилами безпеки життєдіяльності можна поплатитися майном, здоров’ям та навіть життям, чи наразити на небезпеку не лише себе, а й оточуючих.



