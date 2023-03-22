22.03.2023 10:01 Рита Парфенова

Ворог вдарив по пожежній частині у Куп'янську

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини та нищити цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Минулої доби під вогнем ствольної артилерії, РСЗВ, танків та мінометів окупантів були Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілеча, Дворічна та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.



Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини та щонайменше 3 житлові будинки.



На щастя, за минулу добу серед цивільного населення ніхто не постраждав.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.



