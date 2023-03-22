22.03.2023 08:32 Рита Парфенова

Про бойову обстановку на Харківщині: ворог зберігає присутність у прикордонних районах

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.





Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 12 населених пунктів Харківщини



На Слобожанському напрямку формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом минулої доби здійснив обстріли районів населених пунктів Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області.



На Куп’янському напрямку противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області.



