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22.03.2023  08:32   Рита Парфенова

Про бойову обстановку на Харківщині: ворог зберігає присутність у прикордонних районах

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Війна в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 12 населених пунктів Харківщини

На Слобожанському напрямку формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом минулої доби здійснив обстріли районів населених пунктів Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що згідно даним ГУР у прифронтових територіях України підвищиться загроза ракетних обстрілів.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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