Про бойову обстановку на Харківщині: ворог зберігає присутність у прикордонних районах

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 12 населених пунктів Харківщини
На Слобожанському напрямку формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом минулої доби здійснив обстріли районів населених пунктів Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області.
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