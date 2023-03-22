22.03.2023 08:22 Рита Парфенова

У Харкові патрульні знайшли салтівських грабіжників

Правоохоронці виявили двох чоловіків, які пограбували жінку.

Як повідомили РЕДПОСТ у Патрульній поліції Харківської області, пограбування сталося в Салтівському районі Харкова.

За інформацією правоохоронців, двое невідомих чоловіків підійшли до жінки та відібрали у неї телефон. Після чого чоловіки побігли в невідомому напрямку.



Патрульні опитали потерпілу та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію. Як результат — відшукали двох схожих за описом осіб.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіків до злочину будуть встановлювати слідчі.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники спіймали злодія, який вкрав генератор.

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