У Харкові патрульні знайшли салтівських грабіжників

Правоохоронці виявили двох чоловіків, які пограбували жінку.
За інформацією правоохоронців, двое невідомих чоловіків підійшли до жінки та відібрали у неї телефон. Після чого чоловіки побігли в невідомому напрямку.
Патрульні опитали потерпілу та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію. Як результат — відшукали двох схожих за описом осіб.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіків до злочину будуть встановлювати слідчі.
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