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22.03.2023  08:22   Рита Парфенова

У Харкові патрульні знайшли салтівських грабіжників

Правоохоронці виявили двох чоловіків, які пограбували жінку.

Пограбував жінку у Салтівському районі Харкова Пограбував жінку у Салтівському районі Харкова
 
Як повідомили РЕДПОСТ у Патрульній поліції Харківської області, пограбування сталося в Салтівському районі Харкова.

За інформацією правоохоронців, двое невідомих чоловіків підійшли до жінки та відібрали у неї телефон. Після чого чоловіки побігли в невідомому напрямку.

Патрульні опитали потерпілу та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію. Як результат — відшукали двох схожих за описом осіб.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіків до злочину будуть встановлювати слідчі.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники спіймали злодія, який вкрав генератор.
 
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Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пограбування, харків
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