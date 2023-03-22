22.03.2023 07:30 Рита Парфенова

22 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

22 березня своє професійне свято відзначають таксисти з усього світу.

Саме 22 березня 1907 року на вулицях Лондона з'явилися перші автомобілі, оснащені спеціальними лічильниками. Лондонські візники назвали лічильник "таксиметр" - від французького "такс" ("плата"), і грецького "метрон" ("вимір"). З того часу індивідуальний міський транспорт почали називати таксі, а візників – таксистами.



Перші лондонські автомобілі таксі були зеленого та червоного кольорів. Жовтий колір, який ми вважаємо традиційним для цих машин, з'явився із легкої руки Джона Хертца, засновника компанії Hertz Corporation.



Приймаючи старі автомобілі в рахунок сплати за нові, заповзятливий американець перефарбовував уживані машини в жовтий колір і використовував їх як таксі. Звичайно, такі яскраві автомобілі легко було помітити на вулицях міста, і пізніше практику перефарбовувати таксі в жовтий колір взяли за правило майже всі подібні компанії. А жовтий стане класичним кольором таксі для всього світу.



Ще одним упізнаваним символом таксі став візерунок у вигляді шашечок. Згідно з однією з версій, перший шашковий візерунок з'явився в 20-х роках минулого століття на машинах американської компанії, яка запозичала їх із гоночної символіки. Він повинен був привертати увагу клієнтів та підштовхувати їх до думки про швидкість пересування.



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Сьогодні – Всесвітній день водних ресурсів. Основні його цілі – сприяти вжиттю відповідних заходів для вирішення проблеми постачання населення питною водою; інформувати громадськість про важливість охорони та збереження ресурсів прісної води та водних ресурсів загалом, нагадати людству про надзвичайну важливість водних ресурсів для довкілля та розвитку суспільства.

Прикмети дня

За українським обрядовим календарем сьогодні – Сорок мучеників, або Сорок Сороків.



Саме з цього дня починається справжня весна, тому матері випікають з тіста печиво у формі жайворонків чи голубів та роздають його своїм дітям, щоб вони викликали птахів із теплих країв.



Особливо шановний день сорок, а птах сорока вважається іменинницею.



Дівчата мають приготувати для своїх коханих сорок вареників (тільки пісних), учні приносять до школи сорок бубликів свого вчителя.



Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.



У молоді цього дня були свої забави та ігри. Вони збиралися на танці. Спочатку дівчата виконували обряд замикання зими та розмикання весни. Вони розривали сорок мотузок чи розламували сорок паличок. Ця дія, на думку наших предків, розривала пута злих духів, що сковували землю взимку, та сприяла настанню весни. Потім починалися масові гуляння.

Також цього дня

У 1312 році, згідно з європейськими історичними хроніками, Папа Римський Климент V розпустив легендарний католицький орден тамплієрів. Власність лицарів і ченців ордену перейшла до інших церковних орденів чи конфіскована державою.



1599 – народився Антоніс Ван Дейк, фламандський художник, майстер парадного портрета.



1654 – до Москви прибуває посольство Богдана Хмельницького визначення статусу запорізьких козаків у складі Росії.



1675 – король Англії Карл II засновує Королівську обсерваторію у Грінвічі. Меридіан, який проходив через обсерваторію, було прийнято англійськими моряками за точку відліку. До цього часу і ще багато років після нульового меридіана вибиралася довгота порту відбуття або столиці відповідної держави. Лише наприкінці минулого століття міжнародне співтовариство дійшло згоди вважати нульовим Грінвічський меридіан.



1841 – США патентується виробництво крохмалю.



1842 – народився Микола Лисенко, український композитор, фольклорист, основоположник української національної композиторської школи. Автор популярних опер: "Наталка Полтавка", "Тарас Бульба", "Енеїда".



1874 – народжена гра аристократів – великий теніс: на майданчиках клубу з крикету та бейсболу на Стейтен Айленді пройшов перший матч.



1882 – Конгрес США заборонив багатоженство.



1904 – у лондонській газеті «Іллюстрейтед Мірор» уперше у світі публікується кольорова фотографія.



1923 – народився Марсель Марсо, знаменитий французький мім, який виступав під ім'ям Біп.



1935 - Персія стала офіційно називатися Іраном.



1945 – утворено Лігу арабських держав. До її складу спочатку увійшли Єгипет, Сирія, Трансіорданія (нині Йорданія), Саудівська Аравія, Ємен, Ліван та Ірак.



1948 – народився Ендрю Ллойд Веббер, англійський композитор, автор культової рок-опери «Ісус Христос – суперзірка» та мюзиклу «Кішки».



1949 – народилася Фанні Ардан, французька кіноактриса («8 жінок», «Каллас назавжди», «Сусідка»).



1950 – народився Горан Брегович, югославський музикант, композитор, який став всесвітньо відомим музикою до фільмів свого друга Еміра Кустуріці «Час циган», «Мрія Арізони». Тепер Вже ім'я Бреговича використовують як рекламний бренд.



1963 - в Англії вийшов перший альбом "Бітлз" Please Please Me.



1976 – народилася Різ Візерспун, американська актриса. Мало того, що 100% блондинка «в законі», так ще й «оскароносиця» («Переступити межу»).



1985 – прийнято знамениту Віденську конвенцію про охорону озонового шару нашої планети. Нині дедалі частіше кажуть, що вона то збільшується, то зменшується незалежно від господарської діяльності людини.



1989 – літак Ан-225 «Мрія» здійснив політ із вантажем 156,3 тонни, в якому було одночасно побито 109 світових авіаційних рекордів. Таке досягнення – рекорд саме собою. Загалом цей літак – володар близько 250 світових рекордів. 27 лютого 2022 року Ан-225 був знищений у ангарі під час боїв за аеропорт Гостомель в ході широкомасштабного російського вторгнення в Україну.



1993 – Intel представив свій перший оригінальний процесор Pentium.

Іменини відзначають:

Валерій, Ілля, Іван, Іраклій, Кирило, Микола, Олександр, Опанас, Тарас.



