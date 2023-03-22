22.03.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно» – оточуючі не оцінять нових проектів та ініціатив. День також не схиляє до флірту та швидкоплинних романів.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День у Овна обіцяє пройти на тлі нав'язливих роздумів на тему: що ж краще – рішучість чи обережність? Поки міркуєте, ризикуєте прогаяти і час, і можливості. А відповідь насправді очевидна: вибираючи з цих двох якостей, спробуйте їх поєднати. Взагалі для Овна правило успіху звучить приблизно так: "Прийшов, обдумав, переміг".

Телець (21 квітня – 21 травня)

День у Тельця пройде під не найоптимістичнішою зіркою. Все, що відбувається, викликатиме в нього напади невдоволення та розчарування. Втім, невдоволення навряд чи буде надто глибоким і не вийде за межі глухого бурчання. Якщо у Тельця на цей день намічено щось важливе, краще відкласти це на потім. Будь-які справи будуть гальмуватися про його пасивність та нерішучість.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День у Близнюків обіцяє пройти під зіркою меланхолії та зневіри. На жаль, все, що не вдалося зробити вчора, цього дня тим більше не вийде закінчити. Та що там закінчити, якщо навіть починати Близнюкам нічого не захочеться? Повний сплін та відсутність ентузіазму. А тому, якщо можна якісь справи відкласти на потім, так і зробіть. Це піде їм на користь.

Рак (22 червня – 23 липня)

У повсякденні Рака не намічається ніяких особливих змін. Справи обіцяють йти без зайвої метушні, а ухвалені рішення відрізнятимуться виваженістю. До того ж, Рак не схильний ризикувати, воліючи поводитися обережно. Можливо, цього дня і не буде жодних революційних проривів і звершень, зате й неприємних падінь не передбачається.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Головним трендом дня у Лева буде нудьга. З одного боку, в душі йому буде хотітися зайнятися хоч чимось цікавим. З іншого боку, шансів для цього буде, на жаль, небагато. Не варто очікувати, що хтось із оточуючих візьме ініціативу на себе та виведе Лева з цього пасивного стану. Знайти ж розвагу своїми силами у Лева теж навряд чи вдасться. Ну що ж, іноді й понудьгувати теж не заважає.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва буде готова мало не в кожному зі своїх знайомих побачити ознаки консерватора та ретрограду. Особливо виводитиме з себе небажання оточуючих прийняти її думки та ідеї. Нічим, окрім твердолобої впертості, Діва пояснити таку поведінку не зможе і продовжуватиме наполягати на своїй – не менш уперто.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Всі охочі покататися на шиї у Терезів можуть відпочивати: розкачати їх на будь-яку справу навряд чи вийде. В принципі, Терези навіть заперечувати не стануть - просто вони будуть так довго вагатися і розмірковувати, що у охочих покататися за їх рахунок терпіння не вистачить. Але й у своїх власних справах Терези теж не будуть надто спритними. Швидше за все, весь день так і піде на розгойдування та роздуми.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Якщо щось і здатне вивести Скорпіона з себе, то це необхідність щось змінювати. Будь-які зміни у житті чи стосунках здаватимуться Скорпіону необгрунтованими, нелогічними, та й взагалі непотрібними. Якщо хтось починає якусь революцію, то варто зауважити: день для цього далеко не кращий. А в компанії Скорпіона – особливо.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День у Стрільця обіцяє пройти без особливих потрясінь. Справи вдаватимуться досить легко, а доля може надати добрий шанс зміцнити свій суспільний статус. Щоб не злякати успіх, Стрільцю слід уникати будь-якої екстравагантності як у зовнішньому вигляді, так і в поведінці. Класичний стиль, стриманість у словах і жестах, – і успіх повернеться до вас потрібною частиною тіла!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг буде явно не налаштований на нові знайомства. Та й взагалі, до всього нового він ставитиметься з великою обережністю. Зате вже якщо знайомство цього дня таки відбудеться, то можна очікувати, що воно буде особливо міцним та довгим. Новий друг може стати найближчим і улюбленим для Козерога на довгі роки.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Інтелект Водолія буде не тільки загострений, а й гармонійно доповнений такою корисною якістю, як критичність мислення. Іншими словами, безглуздих думок у Водолія буде менше звичайного, а ймовірність наробити дурниць і зовсім мінімальна. Не варто втрачати такий сприятливий момент, адже саме в цей день Водолію випадає шанс якнайкраще вирішити будь-які свої питання та проблеми.

Риби (20 лютого – 20 березня)

иби будуть дуже дбайливим та акуратним господарем. Навіть не намагайтеся просити у Риб грошей у борг – не дадуть! Або дадуть із такими застереженнями, що й брати не захочеться. Взагалі у всьому, що стосується свого гаманця, Риби не будуть схильні йти на жодні поступки. У тому числі, вони не потуратимуть і своїм власним забаганкам, і в покупках, і в їжі виявляючи розумну стриманість.



