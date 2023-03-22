Прогноз погоди у Харкові на 22 березня

Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+10°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+14°C (відчувається як +13°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +9°...+7°C (відчувається як +14°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Якщо плиска прилетіла, то річка через 12 днів скресне; приліт жайворонка передвіщав тепло; зяблик - холод.
Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно» – оточуючі не оцінять нових проектів та ініціатив. День також не схиляє до флірту та швидкоплинних романів.
Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
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