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22.03.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 22 березня

Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.

Кафе Кристалл в саду Шевченко, Харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+10°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+14°C (відчувається як +13°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +9°...+7°C (відчувається як +14°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо плиска прилетіла, то річка через 12 днів скресне; приліт жайворонка передвіщав тепло; зяблик - холод.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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