Патрульні Харкова знайшли наркотики у чоловіків, затриманих за пограбування

Подальшу долю злочинців визначатиме слідство та суд.
Як повідомили РЕДПОСТ у Патрульній поліції, вночі на Жасміновому бульварі правоохоронці помітили двох чоловіків, які вчиняли дії насильницького характеру стосовно громадянина. Поліцейські негайно затримали порушників.
Згодом стало відомо, що чоловіки нанесли тілесні ушкодження потерпілому та заволоділи його особистими речами. Також під час поверхневої перевірки у одного з громадян поліцейські виявили зіп пакет з речовиною рослинного походження.
Для встановлення обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці за денну зміну виявили 12 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.
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