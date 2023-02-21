21.02.2023 10:37 Рита Парфенова

У Харкові засудили коригувальника рф, який спрямовував обстріли по позиціям ЗСУ та промисловим об’єктам

Харків'янин, якого контррозвідка СБУ викрила за державну зраду, отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це РЕДПОСТ повідомив речник в Управління СБ України в Харківській області Владислав Абдула.

Повідомляється, що на бік окупантів перейшов 37-річний інженер одного з структурних підрозділів комунального підприємства «Харківські теплові мережі».

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази, що на початку широкомасштабного вторгнення, з першої половини березня й у квітні 2022 року чоловік був коригувальником військових рф.



Зловмисник активно спілкувався через месенджер "Телеграм" з представником російсько-окупаційних військ. Під час переписки він повідомляв ворогу про розміщення важкої військової техніки ЗСУ на території промислових підприємств Харкова, її кількості та найменування, відомі йому вогневі точки далекобійної артилерії у промзоні, точні місця влучань російських снарядів та навіть орієнтовний напрямок їх прильоту.



Свої повідомлення зрадник підкріплював скріншотами гугл-карт з окремих локацій Харкова, на яких робив відповідні позначки.



Наслідками "зливу" цієї інформації окупантам стали багаторазові обстріли цих промислових підприємств артилерією та авіацією противника у березні - квітні минулого року.



Його куратором був військовослужбовець незаконного збройного формування терористичної організації ЛНР. За наявною інформацією, цей військовослужбовець наразі вже знищений.



На підставі зібраних слідчими СБУ доказів харків'янина визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Колегія суддів Київського районного суду м. Харкова засудила його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці затримали російського агента, причетного до ракетного удару, завданого ворожою армією 5 лютого 2023 року, по одному з вищих навчальних закладів м. Харкова та по житловому будинку.



