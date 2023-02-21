Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 лютого

У період з 18 по 20 лютого офіційно зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за три доби у Харкові та області діагностували 12 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 656 осіб. Одужало 309 038 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 307 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 5 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Лозівському, три - в Ізюмському районах області.
Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.
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