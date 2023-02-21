21.02.2023 09:56 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 лютого

У період з 18 по 20 лютого офіційно зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 12 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.



З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 656 осіб. Одужало 309 038 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 307 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.



Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 5 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Лозівському, три - в Ізюмському районах області.



Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.







