    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 лютого
21.02.2023  09:56   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 лютого

У період з 18 по 20 лютого офіційно зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 12 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 656 осіб. Одужало 309 038 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 307 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 5 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Лозівському, три - в Ізюмському районах області.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.


 

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.02 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 17 лютого 16.02 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 лютого 15.02 Медицина Вперше з початку року випадки COVID-19 виявили у всіх районах Харківщини
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 