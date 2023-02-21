21.02.2023 09:44 Рита Парфенова

Ворожими обстрілами зруйновані дошкільний заклад та спортивний об’єкт у Харківській області

Протягом доби з 20 по 21 лютого ворожих обстрілів зазнали прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, на щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Пізно ввечері 20 лютого внаслідок ракетного обстрілу Куп'янська пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об'єкт. Також вночі зафіксовані обстріли в с. Ківшарівка Куп'янського району.



населених пунктах Дворічна та Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.



У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 20 по 21 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



