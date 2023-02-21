Харків на ранок 20 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 20 по 21 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 лютого.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському та Куп’янському районах області
Крім того, два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів.
Загалом за добу з 20 по 21 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 37 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 9,5 тонн питної води.
Раніше РЕДПОСТ іноформував, як рятувальники гасили пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів.
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