21.02.2023 08:16 Рита Парфенова

Харків на ранок 20 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 20 по 21 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 лютого.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському та Куп’янському районах області

У м. Вовчанськ ворог влучив у приватне домоволодіння, після чого зайнялося перекриття та дах на площі 80 кв.м. Постраждалих немає.

У с. Новосинове, Куп’янського району стався подібний обстріл житлового сектору. Там горів приватний будинок на площі 30 кв.м. З пожежею вогнеборці 44-ДПРЧ впорались протягом 1,5 години.

Крім того, два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів.

у смт. Дворічна пошкоджень зазнали: вікна, дах, стіни трьох житлових будинків та паркани.

у селищі Новосинове, Куп’янського району на території домоволодіння зруйновано житловий будинок, ще пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду.

Загалом за добу з 20 по 21 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

13 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 37 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 9,5 тонн питної води.



Раніше РЕДПОСТ іноформував, як рятувальники гасили пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів.



