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21.02.2023  08:36   Рита Парфенова

У Харкові врятували життя жінці у стані клінічної смерті

Медична бригада швидкої допомоги провела успішні реанімаційні заходи.

бригада 1405 у складі фельдшера Надії Величко та водія Миколи Микитася
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Повідомляється, що причиною клінічної смерті 74-річної жінки стало гостре порушення мозкового кровообігу.

Стан жінки порушився раптово, та завдяки оперативній, високопрофесійній роботі працівників бригади 1405 у складі фельдшера Надії Величко та водія Миколи Микитася життя жінки було врятовано.

Після проведення успішних реанімаційних заходів жінку було шпиталізовано до лікувального закладу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували мешканку Харкова.

 


Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  швидка допомога, харків
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