У Харкові врятували життя жінці у стані клінічної смерті

Медична бригада швидкої допомоги провела успішні реанімаційні заходи.
Стан жінки порушився раптово, та завдяки оперативній, високопрофесійній роботі працівників бригади 1405 у складі фельдшера Надії Величко та водія Миколи Микитася життя жінки було врятовано.
Після проведення успішних реанімаційних заходів жінку було шпиталізовано до лікувального закладу.
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