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21.02.2023  08:58   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів у Харківській області

Протягом доби з 20 по 21 лютого військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Війна в Україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області.

До того ж противник обстріляв населені пункти:

  • Дворічна,
  • Гряниківка,
  • Піщане,
  • Крохмальне,
  • Першотравневе.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали понад 25 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них:

  • Стрілеча,
  • Красне,
  • Зелене,
  • Тернова,
  • Бочкове,
  • Мала Вовча,
  • Озерне,
  • Григорівка,
  • Дворічна,
  • Куп’янськ.

Крім того, противник завдав авіаційного  удару по населеному пункту Гранів Харківської області з території російської федерації.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 20 по 21 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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