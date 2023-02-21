21.02.2023 08:58 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів у Харківській області

Протягом доби з 20 по 21 лютого військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області.

До того ж противник обстріляв населені пункти:

Дворічна,

Гряниківка,

Піщане,

Крохмальне,

Першотравневе.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали понад 25 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них:

Стрілеча,

Красне,

Зелене,

Тернова,

Бочкове,

Мала Вовча,

Озерне,

Григорівка,

Дворічна,

Куп’янськ.

Крім того, противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Гранів Харківської області з території російської федерації.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 20 по 21 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



