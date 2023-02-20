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20.02.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Рятувальники розповіли, як гасили пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів

Пожежі сталися у різних населених пунктах Харківщини.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 20 лютого близько 10:30 окупанти здійснили обстріл села Новоосинове Курилівської громади.
 
Виникла пожежа у приватному будинку, вогонь поширився на площі 30 квадратних метрів. Займання було ліквідовано о 12.50.
 
Окрім цього, об 11:24 рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі у місті Вовчанськ. Ворожий снаряд потрапив у приватний будинок. Площа загоряння становила 80 квадратних метрів. Протягом години вогонь вдалося приборкати.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині 18-річний хлопець передавав ворогові інформацію про ЗСУ.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків, пожежа
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