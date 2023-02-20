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20.02.2023  16:37   Дмитро Колонєй

Як комунальники Харкова упорядковують місто

У Харкові постійно тривають роботи по благоустрію міста.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду , у Харкові тривають роботи по благоустрою міста.
 
 
У Слобідському районі фахівці КП «Харківзеленбуд» у вихідні:
  • вивезли гілки на вул. Польовій,
  • видалили поросль та подрібнили гілки на пр. Петра Григоренка,
  • провели прибирання на бул. Жасминовому, у Велозаводському сквері, на пр. Героїв Харкова та вул. Плеханівській.  
 
 
Працівники КП «Харківблагоустрій»:
  • привели до ладу безгоспну територію на вул. Аерофлотській.
  • зараз прибирають прибудинкові території житлових дворів
  • посипають лід на внутрішньоквартальних тротуарах піщано-сольовою сумішшю.  
 
 
Фахівці КП «Харківжитлобуд» займається пемотом дахів булівель:
  • відновлюють покрівлі будинків на вулицях Фесенківській, Плеханівській та Аерофлотській,
  • починають ремонт покрівель на вул. Ромашкіна.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, благоустрій, харків
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