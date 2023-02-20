20.02.2023 16:55 Віталій Хінєвіч

Мешканцям Харківської області передали понад 13 тонн продуктів харчування

Впродовж минулого тижня, з 13 по 17 лютого, обласний гуманітарний штаб доправив у Зачепилівську, Старосалтівську, Балаклійську, Чкаловську, Біляївську, Пісочинську, Солоницівську, Куп'янську, Краснокутську та Шевченківську громади 13 тонн продуктів харчування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Крім цього, було доставлено ще 5 тонн дитячих гігієнічних засобів і харчування, а також одягу відправили жителям Циркунівської громади. Крім того, у Малоданилівську, Первомайську, Золочівську, Малинівську, Кегичівську та Оскільску громади передали 6000 продовольчих наборів.

До психоневрологічних інтернатів області та Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» доставили 6 електрогенераторів. Також інтернатним закладам передали від ООН 2800 комплектів постільної білизни, 150 ковдр, 120 подушок та 50 матраців.



