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20.02.2023  16:55   Віталій Хінєвіч

Мешканцям Харківської області передали понад 13 тонн продуктів харчування

Впродовж минулого тижня, з 13 по 17 лютого, обласний гуманітарний штаб доправив у Зачепилівську, Старосалтівську, Балаклійську, Чкаловську, Біляївську, Пісочинську, Солоницівську, Куп'янську, Краснокутську та Шевченківську громади 13 тонн продуктів харчування.

гуманітарна допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Крім цього, було доставлено ще 5 тонн дитячих гігієнічних засобів і харчування, а також одягу відправили жителям Циркунівської громади. Крім того, у Малоданилівську, Первомайську, Золочівську, Малинівську, Кегичівську та Оскільску громади передали 6000 продовольчих наборів. 
 
До психоневрологічних інтернатів області та Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» доставили 6 електрогенераторів. Також інтернатним закладам передали від ООН 2800 комплектів постільної білизни, 150 ковдр, 120 подушок та 50 матраців.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'яни зібрали гуманітарну допомогу мешканцям Туреччини.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  допомога, харків
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