20.02.2023 16:59 Дмитро Колонєй
На Харківщині триває хвиля отруєнь чадним газом: як вберегтися
Сім правил від рятувальники Харківщини, які убезпечать від отруєння.
На Харківщині триває хвиля отруєнь чадним газом: як вберегтися
Як повідомляє РЕДПОСТ
, на Харківщині зростаає уількість отруєнь чадним газом - виавдки фіксують ледь не щодня. Найчастіше це трапляється через неправильне користування газовими приладами. Однак небезпеку становлять не лише вони!
Що треба враховувати, аби уникнути отруєння чадним газом
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Не використовуйте газові прилади для обігріву кімнат та не залишайте їх без нагляду.
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Регулярно перевіряйте справність газових приладів і вентиляційних каналів.
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Якщо у вас пічне опалення, регулярно прочищайте димохід і слідкуйте, щоб не було тріщин.
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Для газової колонки чи котла має бути передбачений окремий димар, щоб відводити продукти згорання.
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Встановлюйте генератори на відстані не менше 6 м від вікон та дверей. У приміщеннях розташовувати їх не можна!
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Використовуйте туристичний пальник лише в провітрюваних приміщеннях. Регулярно перевіряйте, чи не пропускає балон газ. Зробити це можна за допомогою мильного розчину.
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Встановіть у помешканні детектор чадного газу.
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