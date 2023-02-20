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20.02.2023  16:59   Дмитро Колонєй

На Харківщині триває хвиля отруєнь чадним газом: як вберегтися

Сім правил від рятувальники Харківщини, які убезпечать від отруєння.


На Харківщині триває хвиля отруєнь чадним газом: як вберегтися
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині зростаає уількість отруєнь чадним газом - виавдки фіксують ледь не щодня. Найчастіше це трапляється через неправильне користування газовими приладами. Однак небезпеку становлять не лише вони!
 

Що треба враховувати, аби уникнути отруєння чадним газом

 
  1. Не використовуйте газові прилади для обігріву кімнат та не залишайте їх без нагляду.
  2. Регулярно перевіряйте справність газових приладів і вентиляційних каналів.
  3. Якщо у вас пічне опалення, регулярно прочищайте димохід і слідкуйте, щоб не було тріщин.
  4. Для газової колонки чи котла має бути передбачений окремий димар, щоб відводити продукти згорання.
  5. Встановлюйте генератори на відстані не менше 6 м від вікон та дверей. У приміщеннях розташовувати їх не можна!
  6. Використовуйте туристичний пальник лише в провітрюваних приміщеннях. Регулярно перевіряйте, чи не пропускає балон газ. Зробити це можна за допомогою мильного розчину.  
  7. Встановіть у помешканні детектор чадного газу.
 
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  поради, чадний газ, харків
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