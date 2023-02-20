20.02.2023 17:20 Віталій Хінєвіч
Реалізаторів Харківської області попередили про небезпечні бактерії в імпортному сирі
Товар в Україну експортувався із Франції.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 08 лютого 2023 року № 2023.0841-fup 4 стосовно виявлення Listeria monocytogenes у сирах (Гаперон) з пастеризованого молока, що експортувалися з Франції (виробник: SOCIETE LAITIERE DE VICHY, France; експортер: Thomas Export SA, France) до України (одержувач: ТзОВ «ТД Гурмандіз», вул. Костянтинівська, 72, м. Київ, 04080, партія: 0293).
У разі виявлення вказаного вантажу в обігу, оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected]
).
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