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20.02.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

Реалізаторів Харківської області попередили про небезпечні бактерії в імпортному сирі

Товар в Україну експортувався із Франції.

сир
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 08 лютого 2023 року № 2023.0841-fup 4 стосовно виявлення Listeria monocytogenes у сирах (Гаперон) з пастеризованого молока, що експортувалися з Франції (виробник: SOCIETE LAITIERE DE VICHY, France; експортер: Thomas Export SA, France) до України (одержувач: ТзОВ «ТД Гурмандіз», вул. Костянтинівська, 72, м. Київ, 04080, партія: 0293).
 
У разі виявлення вказаного вантажу в обігу, оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected]).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що шкідливі елементи знайшли в арахісі у шкаралупі.
 

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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