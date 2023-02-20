Харківські рятувальники отримали спецавтомобілі від благодійників (фото, відео)

20.02.2023 17:30 Дмитро Колонєй

На допомогу харківському управлінню ДСНС прийшли благодійники Нідерландів та України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, в результаті кропіткої роботи українських та нідерландських благодійників було придбано та доставлено до Харкова 6 вантажних автомобілів та автомобіль аеродромного гасіння. Дана техніка буде задіяна для перевезення вантажів при проведенні аварійно-рятувальних робіт та транспортування гуманітарної допомоги, а також забезпечення потреб пожежогасіння водою на великих і затяжних пожежах тощо.

20 лютого 2023 року, за сприяння керівника ТОВ "Агроінвест Холдинг Старовірівка" Олега Кіяшка разом з нідерландськими партерами з компаній "BAS World" та "RENEWI NEDERLAND B.V." дана техніка бла передана до аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області.