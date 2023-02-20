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20.02.2023  17:30   Дмитро Колонєй

Харківські рятувальники отримали спецавтомобілі від благодійників (фото, відео)

На допомогу харківському управлінню ДСНС прийшли благодійники Нідерландів та України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, в результаті кропіткої роботи українських та нідерландських благодійників було придбано та доставлено до Харкова 6 вантажних автомобілів та автомобіль аеродромного гасіння. Дана техніка буде задіяна для перевезення вантажів при проведенні аварійно-рятувальних робіт та транспортування гуманітарної допомоги, а також забезпечення потреб пожежогасіння водою на великих і затяжних пожежах тощо. 
 
 
20 лютого 2023 року, за сприяння керівника ТОВ "Агроінвест Холдинг Старовірівка" Олега Кіяшка разом з нідерландськими партерами з компаній "BAS World" та "RENEWI NEDERLAND B.V." дана техніка бла передана до аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області.
 

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  допомога, рятувальники, харків
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