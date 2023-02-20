20.02.2023 17:45 Віталій Хінєвіч

Вчені створили візуалізацію погоди на планеті за 2022 рік (відео)

На відео виділено основні шторми по всьому світу, їх було позначено від світло-жовтого до червоного, залежно від їх інтенсивності.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Візуалізація з високою роздільною здатністю була створена групою цифрових медіа EUMETSAT і складається із зображень хмар, наданих Météo-France, які накладаються на наземні карти NASA «Blue Marble Next Generation» і змінюються відповідно до пір року.

Проєкт включає зображення з геостаціонарних супутників EUMETSAT, Національного управління океану та атмосфери (NOAA) у США, Китайського метеорологічного управління (CMA) та Японського метеорологічного агентства (JMA). Об’єднавши дані, було отримано вичерпні зображення всієї планети.

Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики пояснили причину теплої зими в Україні.



