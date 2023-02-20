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20.02.2023  17:59   Дмитро Колонєй

Афера на мільйони доларів: про підозрою харківський підприємець

Харківський підприємець намагався уникнути наслідків за несплату по кредиту.

Заборгував мільйони доларів та намагався прокрутити аферу харківський підрриємеь
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у 2010 році підприємець уклав з банком угоду, відповідно до якої банк надав йому кредит у розмірі 2,3 млн доларів США до грудня 2014 року. У якості гарантії виконання зобов’язань за кредитним договором також було укладено іпотечні договори — підприємець передав банку в іпотеку земельну ділянку, а також житлові і нежитлові будівлі, які належали йому на праві власності. 
 
Заборгував мільйони доларів та намагався прокрутити аферу харківський підрриємеь
 
Станом на початок 2016 року підприємець не виконав зобов’язання за кредитним договором, і загальна сума заборгованості з урахуванням відсотків за прострочені платежі склала майже 3,5 млн доларів США.
 
Щоб банк не міг стягнути майно, яке є предметом іпотечних договорів, підприємець незаконно передав нерухомість членам власної родини. 
 
Заборгував мільйони доларів та намагався прокрутити аферу харківський підрриємеь
 
Його дружина звернулась до суду з двома цивільними позовами — щодо визнання майна спільною сумісною власністю і виділу частки з спільного сумісного майна, а також щодо стягнення аліментів на утримання дітей.
 
Під час судового розгляду зазначених цивільних справ було укладено мирові угоди, відповідно до яких підприємець відмовився від належних йому майнових прав на нерухоме майно на користь інших осіб — членів своєї родини.
 
Заборгував мільйони доларів та намагався прокрутити аферу харківський підрриємеь
 
Таким чином, підозрюваний фактично відчужив нерухоме майно без згоди іпотекодержателя, тобто банку. 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, кредит, харків
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