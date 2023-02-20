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20.02.2023  15:59   

У Харкові відновлюють після обстрілів будинок на Холодній горі

Про хід ремонту будівли у Харкові поінформували у АТ «Житлобуд-2».

Відновлюють після обстрілів домівку на Холодній горі будівельники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на АТ «Житлобуд-2», у Холодногірському районі продовжуються роботи з відновлення житлового будинку на вул. Великій Панасівській. Натперишній час ремонтуються:

  • машинне приміщення,
  • шахта ліфта,
  • внутрішньобудинкові мережі та ін.

Відновлюють після обстрілів домівку на Холодній горі будівельники Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові йде ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

 


Тэги:  ремонт, агрессия россии, харьков
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