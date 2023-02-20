20.02.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

В Укрзалізниці нагадали про новий поїзд із Харкова до Польщі

19 лютого відбувся перший рейс поїзда сполученням «Харків-Перемишль».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Поїзд №73/74 Харків — Перемишль відправляється з Харкова починаючи з 19 лютого по непарних числах о 14:07.

До Києва поїзд прибуває о 21:04, а до Перемишля — об 11:13.

В зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправляється по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуває до Харкова о 10:01.

Квитки на поїзди доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті.



