    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт В Укрзалізниці нагадали про новий поїзд із Харкова до Польщі
20.02.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

В Укрзалізниці нагадали про новий поїзд із Харкова до Польщі

19 лютого відбувся перший рейс поїзда сполученням «Харків-Перемишль».

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Поїзд №73/74 Харків — Перемишль відправляється з Харкова починаючи з 19 лютого по непарних числах о 14:07. 
 
До Києва поїзд прибуває о 21:04, а до Перемишля — об 11:13. 
 
В зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправляється по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуває до Харкова о 10:01.
 
Квитки на поїзди доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'яни зібрали гуманітарну допомогу мешканцям Туреччини.
 

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харків, поїзд
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.02 Суспільство Північна Салтівка в Харкові наприкінці зими (фоторепортаж)   20.02 Суспільство З Харкова відправлена гуманітарна допомога постраждалим від землетрусу жителям Туреччини 20.02 Надзвичайні події Поліцейські розшукували дівчину, яка приїхала у Харків та зникла (фото)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 