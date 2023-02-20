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20.02.2023  15:36   Дмитро Колонєй

Окупанти масово дезертирують: вагнерівці та зекі тікають сотнями (відео)

Про це йдеться у новому перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат откупаційної армії розповідає, які встрати несут підрозділи та про втечу сотен зеків з ЧВК «Вагнер»:
 
  • «они пошли в клуб смотреть этого, президента, нах*й, *бать, и *банули в клуб»;
  • окупант розповідає про дезертирство 200 чоловік в напрямку Вугледара, серед яких “зеки” та бойовики «вагнера»;
  • «да, которых с зоны набирали, вот они съ*бались…». 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив перехоплення у якому солдат окупаційної армії говорить про підготовку до можливого наступу у лютому.
 

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, україна
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