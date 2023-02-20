Окупанти масово дезертирують: вагнерівці та зекі тікають сотнями (відео)

Про це йдеться у новому перехопленні воєнної розвідки України.
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Дійте повільно, але напевно, і ви досягнете успіху. У плані кохання день ідеально підходить для тих, хто впевнений у своїх почуттях та не боїться говорити один одному «кохаю».
Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Уночі очікується сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Щороку 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні, запроваджений у 2015 році.
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