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20.02.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники провели навчання з питань цивільного захисту

Навчання проводилися в одному з пологових будинків міста.

Харків рятувальники навчання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що метою навчання було практично відпрацювати дії персоналу при виникненні пожежі або надзвичайної ситуації, зокрема оповіщення про НС та евакуацію працівників та відвідувачів з будівлі закладу, ліквідацію силами персоналу осередку загоряння за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
 
Під час навчальної евакуації фахівці цивільного захисту пильно стежили за діями відповідальних осіб, вказували на недоліки в організації процесу евакуації, утриманні евакуаційних шляхів, схем та первинних засобів пожежогасіння. Підбиваючи підсумки на засіданні вони, визначили всі виявлені недоліки та внесли пропозиції з покращення реагування на виникнення надзвичайних ситуацій.
 
Крім того, для персоналу лікарні рятувальники провели майстер клас з використання вогнегасників.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що жителів Харківської області закликають не виходити на тонку кригу.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  навчання, харків
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