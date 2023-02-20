20.02.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники провели навчання з питань цивільного захисту

Навчання проводилися в одному з пологових будинків міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що метою навчання було практично відпрацювати дії персоналу при виникненні пожежі або надзвичайної ситуації, зокрема оповіщення про НС та евакуацію працівників та відвідувачів з будівлі закладу, ліквідацію силами персоналу осередку загоряння за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

Під час навчальної евакуації фахівці цивільного захисту пильно стежили за діями відповідальних осіб, вказували на недоліки в організації процесу евакуації, утриманні евакуаційних шляхів, схем та первинних засобів пожежогасіння. Підбиваючи підсумки на засіданні вони, визначили всі виявлені недоліки та внесли пропозиції з покращення реагування на виникнення надзвичайних ситуацій.

Крім того, для персоналу лікарні рятувальники провели майстер клас з використання вогнегасників.



