16.02.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

Жителів Харківської області закликають не виходити на тонку кригу

Рятувальники провели інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями Нововодолазької громади щодо небезпеки тонкої криги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Спілкуючись з громадянами, фахівці Служби порятунку нагадували основні правила безпечного перебування на льоду, наголошуючи на тому, що кожен несе особисту відповідальність за власне здоров’я та життя. Присутніх застерегли від виходів на водойми під час нестійких погодних умов, коли крига значно втрачає свою міцність.

Подібні заходи відбулись і на замерзлих водоймах Новобаварського району Харкова. Всюди рятувальники зауважували на простих правилах безпеки та вручали тематичні пам’ятки.

«Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої – не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101 або 112!»,- додали в ДСНС.



