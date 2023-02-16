16.02.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

В Україні аптеки та медустанови мають до кінця березня підготуватися до відпуску ліків за е-рецептом

Уже цієї весни відпуск всіх рецептурних засобів в Україні почне здійснюватися за електронним рецептом.

У такий спосіб МОЗ не лише посилює контроль за відпуском рецептурних ліків в аптеках, але й оптимізує процес призначення ліків, робить його більш прозорим та ефективним. Передає РЕДПОСТ.

Для того, щоб пацієнт зміг безперешкодно отримати рецепт на ліки у будь-якого лікаря та погасити його у будь-якій аптеці, керівники медичних та аптечних закладів мають завчасно – до 31 березня 2023 року, подбати про підключення до національної електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Механізм виписування е-рецептів уже знайомий лікарям та фармацевтам, які працюють із електронними рецептами у рамках програми реімбурсації «Доступні ліки», а також призначають пацієнтам антибіотики чи препарати знеболення.

Разом із тим він також буде простим і зрозумілим для тих, хто тільки починає роботу з електронною системою охорони здоровʼя. Для цього на платформі Академії НСЗУ та МІС завжди доступні відповідні навчальні матеріали.

Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. І для цього закладу не потрібно укладати договір з НСЗУ.

Завдяки доступу до єдиної електронної картки пацієнта лікар зможе відстежувати історію хвороби пацієнта, його супутні захворювання, прийом інших медикаментів та інші клінічні дані, необхідні для його подальшого лікування.

Це суттєво спростить та водночас розширить можливості для збору анамнезу, а з часом – дозволить відстежувати результати лікування та за потреби створювати план лікування пацієнта. А фармацевт, своєю чергою, зможе відпустити рецептурні ліки пацієнтові кількома «кліками». Окрім іншого це дозволить спростити та повністю автоматизувати регулярну звітність в аптеці.

В умовах воєнного стану рішення буде впроваджуватися поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків.



