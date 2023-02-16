16.02.2023 11:51 Рита Парфенова

Про якість води з кранів харків’ян розповіли фахівці

Результати моніторингу стану води централізованого водопостачання у Харківській області за 2022 рік.



Фото з відкритих джерел

Дані досліджень повідомили РЕДПОСТ у Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.



Протягом 2022 року місті Харкові у контрольних точках зовнішніх мереж водопостачання та з внутрішньобудинкових розподільних мереж відібрано та досліджено 642 проби питної води за санітарно-хімічними показниками, з них 4,4% не відповідало нормативним вимогам, а саме: встановлено перевищення нормативних рівнів кольоровості в 1,1-1,2 раза, каламутності в 1,2-2,0 раза, перманганатної окиснюваності в 1,1 раза, вмісту заліза у 1,2-1,5 раза, тригалогенметанів – у 2,0 раза. За мікробіологічними показниками досліджено 565 проб, з них у 6,5% виявлені відхилення від нормативних вимог.



Загалом населення Харкова та області забезпечують питною водою 281 джерело централізованого водопостачання та мереж водопроводів.



У 2022 році досліджено 6933 проби води за санітарно-хімічними показниками, з них у 11,6% виявлені перевищення нормативів.



Найбільший відсоток проб з відхиленнями від нормативних показників зареєстровано у Лозівському (22,3%) та Ізюмському (18,3%) районах.



У досліджених пробах встановлено перевищення гігієнічних нормативів за органолептичними показниками (кольоровість, каламутність, запах, присмак), показниками окиснюваності, загальної жорсткості, вмісту сульфатів, хлоридів, заліза, аміаку, нітратів, кремнію, фтору, сухого залишку.



За мікробіологічними показниками досліджено 8318 проб води, з них у 3,5% виявлені відхилення від встановлених нормативів.



Найбільша питома вага проб з відхиленнями від нормативних показників епідемічної безпеки спостерігається в Ізюмському (7,9%), Лозівському (6,5%) та Харківському (3,7%) районах.



За паразитологічними показниками досліджено 114 проб води, з них в 1 пробі з мереж сільського водогону Височанської селищної територіальної громаді Харківського району виявлені цисти лямблій.



Всі проби питної води, відібрані з мереж централізованого водопостачання на вірусологічні показники, відповідали вимогам санітарних норм.



Раніше РЕДПОСТ писав, що частина Київського району міста Харкова залишиться без водопостачання.



