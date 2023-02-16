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16.02.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

Шляховики на Харківщині розчистили від снігу 105 кілометрів доріг державного значення

Робота йде цілодобово, щоб забезпечити найкращі умови для руху транспортних засобів.

дорога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
На Харківщині розроблено чіткий алгоритм виконання робіт після снігопаду на дорогах державного значення. Насамперед покриття обробляється піщано-сольовою сумішшю. Снігоочищувачі та інша техніка виїзджає одразу, коли заходе циклон.
 
До робіт було задіяно 61 одиниця техніки та використано 506 м3 піщано-сольової суміші. За добу було розчищено 105 км доріг державного значення.
 
Також шляховики закликають дотримуватися учасників дорожнього руху вимог ПДР та бути уважними.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що частина Київського району залишиться без водопостачання.
 

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  дороги, харьков, харків
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