16.02.2023 12:12 Рита Парфенова

На Харківщині внаслідок обстрілу поранено співробітника Харківобленерго

Постраждалого чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.



РЕДПОСТ





Як повідомили РЕДПОСТ у прес-службі ХОВА, мінно-вибухову травму 30-річний співробітник «Харківобленерго» отримав вранці 16 лютого внаслідок обстрілу міста Вовчанськ.



16 лютого близько 10:30 ранку по місту Вовчанську окупанти завдали два ракетні удари. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією.



Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 15 по 16 лютого під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.



