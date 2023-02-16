На Харківщині внаслідок обстрілу поранено співробітника Харківобленерго

Постраждалого чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.
Як повідомили РЕДПОСТ у прес-службі ХОВА, мінно-вибухову травму 30-річний співробітник «Харківобленерго» отримав вранці 16 лютого внаслідок обстрілу міста Вовчанськ.
16 лютого близько 10:30 ранку по місту Вовчанську окупанти завдали два ракетні удари. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією.
Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.
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