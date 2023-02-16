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16.02.2023  08:16   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 16 лютого

Протягом минулоъ доби ворог завдав удари силами армійської авіації з території рф по Гранову і Удах Харківської області.

Війна в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій в районі села Гряниківка на Куп’янському, напрямку.

Минулої доби на Харківщині ворожого вогневого впливу зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів

  • Гранів,
  • Гряниківка,
  • Вовчанськ,
  • Дворічна,
  • Землянки,
  • Красне Перше,
  • Крейдянка.
  • Кучерівка,
  • Новомлинськ,
  • Рублене,
  • Світличне,
  • Стрілеча.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив перехоплення у якому солдат окупаційної армії говорить про підготовку до можливого наступу у лютому.
 

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
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