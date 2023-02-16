16.02.2023 08:16 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 16 лютого

Протягом минулоъ доби ворог завдав удари силами армійської авіації з території рф по Гранову і Удах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій в районі села Гряниківка на Куп’янському, напрямку.



Минулої доби на Харківщині ворожого вогневого впливу зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів

Гранів,

Гряниківка,

Вовчанськ,

Дворічна,

Землянки,

Красне Перше,

Крейдянка.

Кучерівка,

Новомлинськ,

Рублене,

Світличне,

Стрілеча.



