Про стан бойових дій у Харківській області на 16 лютого

Протягом минулоъ доби ворог завдав удари силами армійської авіації з території рф по Гранову і Удах Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій в районі села Гряниківка на Куп’янському, напрямку.
Минулої доби на Харківщині ворожого вогневого впливу зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів
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Головним трендом дня буде накопичення запасів у будь-яких видах. Не чиніть опір цьому, але й не дійте з гарячого.
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