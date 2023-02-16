16.02.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

На які групи товарів українці витрачали менше грошей у січні

Українці в січні меньше витрачали на покупки, ніж перед святами. Фіксувалося падіння попиту на гаджети та побутову техніку.

У січні 2023 року в порівнянні з останнім місяцем 2022 року, українці на 16% меньше витрачали на покупки картками у мережі торгових терміналів ПриватБанку. Передає РЕДПОСТ

Після новорічних свят українці меньше купували продуктів харчування - на 14% порівняно з груднем 2022 року.

Найпомітніше у січні зменшилися обсяги оплат гаджетів та побутової техніки - на 31%, а витрати в мережах магазинів косметики та побутової хімії впали на 24%. Менше, ніж у грудні, в перший місяць року українці купували пального - на 19%.

Витрати на кафе й ресторани у січні майже не змінилися у порівнянні з попереднім місяцем залишилися незмінними.



