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16.02.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

На які групи товарів українці витрачали менше грошей у січні

Українці в січні меньше витрачали на покупки, ніж перед святами. Фіксувалося падіння попиту на гаджети та побутову техніку.

покупки
 
У січні 2023 року в порівнянні з останнім місяцем 2022 року, українці на 16% меньше витрачали на покупки картками у мережі торгових терміналів ПриватБанку. Передає РЕДПОСТ.
 
Після новорічних свят українці меньше купували продуктів харчування - на 14% порівняно з груднем 2022 року. 
 
Найпомітніше у січні зменшилися обсяги оплат гаджетів та побутової техніки - на 31%, а витрати в мережах магазинів косметики та побутової хімії впали на 24%. Менше, ніж у грудні, в перший місяць року українці купували пального - на 19%.
 
Витрати на кафе й ресторани у січні майже не змінилися у порівнянні з попереднім місяцем залишилися незмінними.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як у Харківській області відбувається обмін ламп розжарювання на LED.
 

Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  приватбанк, економіка
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