У Харкові короткочасне потепління використовують для ремонтів (фото)

Протягом 14-15 лютого працівники КП «Харківські теплові мережі» ліквідували 53 дефекти на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.
Працівники ХТМ продовжують щоденні обходи теплових мереж у пошуках витоків, а також, у зв'язку зі зниженням температури, налагоджують режими на котельних.
Раніше РЕДПОСТ писав, що частина Київського району міста Харкова залишиться без водопостачання.
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Головним трендом дня буде накопичення запасів у будь-яких видах. Не чиніть опір цьому, але й не дійте з гарячого.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
16 лютого в Україні відзначається День Єднання.
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