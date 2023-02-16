16.02.2023 12:59 Рита Парфенова

У Харкові короткочасне потепління використовують для ремонтів (фото)

Протягом 14-15 лютого працівники КП «Харківські теплові мережі» ліквідували 53 дефекти на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міськраду, роботи активізували через настання короткочасного потепління, аби встигнути до нових морозів. Так, тільки за минулу добу фахівці задовільнили 31 заявку на Салтівській філії та 48 заявок - на Немишлянській.

Працівники ХТМ продовжують щоденні обходи теплових мереж у пошуках витоків, а також, у зв'язку зі зниженням температури, налагоджують режими на котельних.

Раніше РЕДПОСТ писав, що частина Київського району міста Харкова залишиться без водопостачання.



