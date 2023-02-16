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16.02.2023  12:59   Рита Парфенова

У Харкові короткочасне потепління використовують для ремонтів (фото)

Протягом 14-15 лютого працівники КП «Харківські теплові мережі» ліквідували 53 дефекти на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.

Працівники КП Харківські теплові мережі ліквідують дефекти на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання
 
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міськраду, роботи активізували через настання короткочасного потепління, аби встигнути до нових морозів. Так, тільки за минулу добу фахівці задовільнили 31 заявку на Салтівській філії та 48 заявок - на Немишлянській.  

Працівники ХТМ продовжують щоденні обходи теплових мереж у пошуках витоків, а також, у зв'язку зі  зниженням температури, налагоджують режими на котельних.

Раніше РЕДПОСТ писав, що частина Київського району міста Харкова залишиться без водопостачання. Раніше РЕДПОСТ писав, що частина Київського району міста Харкова залишиться без водопостачання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що частина Київського району міста Харкова залишиться без водопостачання.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  опалення, хтм, харьков, харків
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