16.02.2023 14:59

Поліцейські та волонтери допомогли дитячому будинку під Харковом (фото)

Правоохоронці доставили гуманітарну допомогу у заклад під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 15 лютгго 2023 року правоохоронці з волонтерами доставили 2 тони гуманітарної допомоги до дитячого будинку

Допомогу у Зміївський дитячий будинок привезли помічник начальника з гуманітарних питань ГУНП в Харківській області В’ячеслав Марков разом з начальником відділу поліції № 2 Чугуївського РУП Сергієм Приймаком. У заході брала участь і волонтерська організація «Я врятований».

До закладу доставили муку, рис, олію, вівсяні пластівці, іграшки та одяг.



