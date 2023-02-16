    
Главная Новини Харкова Суспільство Поліцейські та волонтери допомогли дитячому будинку під Харковом (фото)
16.02.2023  14:59   

Поліцейські та волонтери допомогли дитячому будинку під Харковом (фото)

Правоохоронці доставили гуманітарну допомогу у заклад під Харковом.

Допомогли дитячому будинку правоохоронці і волонтери під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 15 лютгго 2023 року правоохоронці з волонтерами доставили 2 тони гуманітарної допомоги до дитячого будинку
 
Допомогли дитячому будинку правоохоронці і волонтери під Харковом
 
Допомогу у Зміївський дитячий будинок  привезли  помічник начальника з гуманітарних питань ГУНП в Харківській області В’ячеслав Марков разом з начальником відділу поліції № 2 Чугуївського РУП Сергієм Приймаком. У заході брала участь і волонтерська організація «Я врятований».
 
Допомогли дитячому будинку правоохоронці і волонтери під Харковом
 
До закладу доставили муку, рис, олію, вівсяні пластівці, іграшки та одяг. 
 
 
 

Тэги:  допомога, продукти, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.02 Надзвичайні події У Харкові патрульні врятували чоловіка під час пожежі (відео) 13.02 Суспільство Стало відомо, як правильно фіксувати руйнування житла для коммпенсації 11.02 Суспільство В Україні підвищені виплати: дізнайтеся, кому саме
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 