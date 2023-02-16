16.02.2023 15:10 Дмитро Колонєй

На війні, рятуючи поранених, загинув харківський волейболіст

Харківський спортсмен В’ячеслав Шахов віддав жіття за Україну у боях під Бахмутом

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, під Бахмутом, біля смт Красна Гора, загинув 43-річний харківський волейболіст В’ячеслав Шахов.

В’ячеслав Шахов закінчив спортивний коледж, був переможцем і призером багатьох міських, обласних та всеукраїнських змагань з волейболу. Був активним учасником волейбольного руху.

Від початку повномасштабної війни чоловік пішов у ТРО, потім служив у спецпідрозділі «Kraken». Загинув 30 січня 2023 року від прямого влучання ворожого снаряду в автомобіль, на якому В’ячеслав Шахов намагався вивезти поранених побратимів з передової.

Співчуття дружині і синові Героя! Вічна пам’ять!



