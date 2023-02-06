06.02.2023 16:00 Дмитро Колонєй

У боях за Україну віддав життя харківський бодібілдер

У Білогорівці на Луганщині загинув Дмитро Підопригора.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, на Луганщині під мінометним обстрілом у Білогорівці загинув харківський бодібілдер Дмитро Підопригора - володар Кубка України з бодібілдингу та фітнесу 2021 року, відкритого Кубка Полтавської області, неодноразовий призер чемпіонатів України.

Як повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 34-річний спортсмен займався волонтерством, а потім вступив до лав ЗСУ. Дмитро Підопригора пішов з життя 19 січня.

Співчуття рідним, близьким і друзям. Вічна пам’ять Герою!



