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06.02.2023  16:00   Дмитро Колонєй

У боях за Україну віддав життя харківський бодібілдер

У Білогорівці на Луганщині загинув Дмитро Підопригора.

Загинув у боях за Україну харківський бодібілдер Дмитро Підопригора
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, на Луганщині під мінометним обстрілом у Білогорівці загинув харківський бодібілдер Дмитро Підопригора - володар Кубка України з бодібілдингу та фітнесу 2021 року, відкритого Кубка Полтавської області, неодноразовий призер чемпіонатів України. 
 
Як повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 34-річний спортсмен займався волонтерством, а потім вступив до лав ЗСУ. Дмитро Підопригора пішов з життя 19 січня. 
 
Співчуття рідним, близьким і друзям. Вічна пам’ять Герою!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Донеччині у боротьбі з ворогом загинули харківські альпіністи.
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  некролог, харьков, харків, агрессия россии
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