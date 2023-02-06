06.02.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

Скільки коштують квартири в Харкові та що буде далі на ринку нерухомості

Близькість житла до кордонів ЄС та віддаленість від бойових дій впливають на ціноутворення.

Про це заявив експерт у сфері нерухомості української ІТ-компанії ЛУН, повідомляє РЕДПОСТ.

За словами експерта, за останні три місяці вартість готових квартир знизилася тільки в столиці. В середньому ціна однокімнатної квартири впала на 400 000 гривень. Ситуація в інших регіонах України залишилась без змін.

На вторинному ринку Харкова, за даними експертів компанії, ціна однокімнатної квартири становить близько 1,3 млн грн. При цьому зазначається, що оголошені ціни вказані самими власниками квартир.

Під час продажу квартири знижка зазвичай обговорюється між продавцем і покупцем нерухомості. У Києві, наприклад, такі знижки можуть становити 10%, іноді 20% і більше, залежно від характеристик об'єкта нерухомості.

Знижки можуть бути вищими в Харкові, Миколаєві, Херсоні та інших областях, наближених до зони бойових дій, але кількість квартир, виставлених на продаж у цих регіонах, становить у кращому випадку одну п'яту від кількості квартир, що пропонувалися на продаж до війни.

Вартість житла в Україні: дані експертів компанії ЛУН

Однак деякі власники квартир, які планували продати житло ще до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, відкладають своє рішення. Хоча ринок нерухомості сповільнився, пропозиції купівлі-продажу поступово зростають.

Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, станом на січень 2023 року 45% внутрішньо переміщених осіб вже повернулися додому. Цей показник впливає як на купівлю будинків готового зраска, так і на інвестиції в новобудови.

"Коливання цін на житло тепер залежить від успіхів українських військ на фронті. Наша повна перемога та економічне зростання можуть стимулювати зростання цін у містах, де є робочі місця", - зазначив експерт ЛУН.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова продовжують відновлювальні роботи у будинках, постраждалих від ракетного удару окупантів.



