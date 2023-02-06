Ракетний обстріл Харкова: рятувальники демонтують понівечені конструкції вишу (відео)

06.02.2023 16:42 Євген Клочко

6 лютого харківські рятувальники продовжили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховій будівлі Харківського національного економічного університету ім. О.М. Бекетова

Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області.

Будівля вишу напередодні зазнала значних пошкоджень внаслідок ворожого ракетного обстрілу російських окупантів. Четвертий і п'ятий поверхи будівлі університету були сильно пошкоджені.

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Використовуючи спеціальне рятувальне обладнання та спецінструменти, рятувальники та альпіністи ДСНС демонтували нестабільну та аварійну конструкцію будівлі, щоб забезпечити безпеку для майбутніх будівельних та ремонтних робіт.

Загалом в аварійно-рятувальних роботах було задіяно 24 рятувальники та п'ять рятувальних автомобілів.