    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ракетний обстріл Харкова: рятувальники демонтують понівечені конструкції вишу (відео)
06.02.2023  16:42   Євген Клочко

Ракетний обстріл Харкова: рятувальники демонтують понівечені конструкції вишу (відео)

6 лютого харківські рятувальники продовжили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховій будівлі Харківського національного економічного університету ім. О.М. Бекетова

 
Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області.
 
Будівля вишу напередодні зазнала значних пошкоджень внаслідок ворожого ракетного обстрілу російських окупантів. Четвертий і п'ятий поверхи будівлі університету були сильно пошкоджені.
 
Читайте всі новини по темі Ракетний обстріл Харкова 5 лютого.
 
Використовуючи спеціальне рятувальне обладнання та спецінструменти, рятувальники та альпіністи ДСНС демонтували нестабільну та аварійну конструкцію будівлі, щоб забезпечити безпеку для майбутніх будівельних та ремонтних робіт.
 
Загалом в аварійно-рятувальних роботах було задіяно 24 рятувальники та п'ять рятувальних автомобілів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами С300.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстріл харкова 5 лютого, харків, харьков, дснс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.02 ЖКГ У будинках, яки постраждали від ракетного удару по Харкову, тривають відновлювальні роботи 05.02 Надзвичайні події Рятувальники розбирають завали після обстрілу Харкова окупантами (фото) 05.02 Надзвичайні події Від удару окупантів по центру Харкова постраждали 15 об’єктів (фото)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 