07.02.2023 19:58 Василь Голосний

Ракетний обстріл Харкова: газовики повернули газопостачання понад 50 родинам (фото)

Харківські газовики разом з іншими комунальними службами міста усувають наслідки недільного ворожого обстрілу.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі акціонерного товариства "Харківміськгаз". За словаги фахівців, від вибуху та уламків ракети росіян було вщент знищено будинковий газопровід низького тиску.

Декілька служб АТ «Харківміськгаз» замінили пошкоджені ділянки газогонів та зруйновані вимикаючі пристрої, заварили щонайменше кілька десятків отворів від уламків на прилеглих газопроводах.

Крім цього газовики провели комплексно-приладове обстеження підземних газопроводів середнього та низького тиску вздовж постраждалої вулиці, задля локалізації та ліквідації виявлених витоків газу.

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Фахівці АТ «Харківміськгаз» поновили газопостачання понад 50 родинам у постраждалих будинках в центрі міста вже поновили газопостачання. Газовики обстежили внутрішньобудинкові газові мережі та перевірили систему на щільність та герметичність.

Також ліквідовано витік газу на підземному газопроводі середнього тиску поблизу місця удару снаряду. Наразі на іншій ділянці підземного газопроводу тривають роботи з локалізації та ліквідації ще одного витоку газу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 лютого 2023 року військові РФ вдарили по Харкову двома ракетами С300. Одна ракета розірвалася під фундаментом чотириповерхового житлового будинку, друга - поцілила в у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнації.

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