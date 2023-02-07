07.02.2023 20:40 Дмитро Колонєй

В Україні падають ціни на популярний овоч: який саме та на скільки

З яких причини знизилися ціни поінформували експерти.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Today, почали знижуватися ціни на моркву.

Причини зниження цін

збільшення пропозиції овоча на ринку.

більшість українських фермерів вважають недоцільним наприкінці зими продовжувати зберігати коренеплоди та масово почали продавати моркву зі сховищ.

через перебої у подачі електроенергії якість продукції у сховищах дрібних господарств стрімко погіршується, що змушує фермерів розпродувати наявні запаси.

З іншого боку, великі фермери достатньою мірою забезпечені генераторами і не мають проблем зі зберіганням. У зв'язку з цим вони вважають за краще призупинити продаж моркви, враховуючи досить велику пропозицію на ринку даної продукції.

Скільки зараз коштує морква

На оптових ринках українські фермери на сьогоднішній день готові відвантажувати моркву за ціною від 18 до 25 грн/кг, що в середньому на 18% дешевше, ніж тиждень тому. Пропозиція на ринку стрімко зросла, а значить, щоб продати свою моркву швидше, потрібно знижувати цінник.

Якщо порівняти цінники на моркву у супермаркетах, то у порівнянні із січнем зниження ціни не спостерігається. Середня вартість кілограма коренеплоду складає 28 грн. - від 23,59 грн. до 33,90 грн за кг.

Для порівняння, у лютому 2023 року морква в Україні коштує в середньому в 1,9 раза дорожче, ніж за аналогічний минулорічний період. У той же час аналітики ринку не виключають, що вже незабаром морква дешевшатиме, оскільки врожай коренеплоду цього сезону був досить скромним, і запаси якісної продукції в господарствах також досить обмежені.



