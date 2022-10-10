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10.10.2022  21:30   Дмитро Колонєй

В Україні - дефіцит популярного овоча: як вирішать проблему

Про те, як буде розвязана проблема, розповів експерт.


Фотография из открытых источников
Як повідояляє РЕДПОСТ, з посиланням на  Bizagro за словами  керівника аналітичного департаменту проєкту «АПК-Інформ: овочі та фрукти» Євгена Кузіна, в Україн - скрутне становище на ринку з цибулею. 
Ціни зросли до рекордних позначокє

Чому виник дефіцит цибулі

  1. Окупація та бойові дії в Херсонській та Миколаївській областях, де вирощувалась левова частка української цибулі, 
  2. Незадовільна якість продукції, що вирощена на вільній території України цього року. 
  3. Посуха та, відповідно, високі ціни в Європі

Коли та яким чином зміниться ситуація

  • Після Нового року Україна буде закуповувати цибулю нового урожаю у Єгипті, країнах Центральної Азії та в Ірані.
 
Источник:   Bizagro
 Тэги:  цена, лук, украина, дефицит
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