10.10.2022 21:30 Дмитро Колонєй
В Україні - дефіцит популярного овоча: як вирішать проблему
Про те, як буде розвязана проблема, розповів експерт.
Фотография из открытых источников
Як повідояляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Bizagro за словами керівника аналітичного департаменту проєкту «АПК-Інформ: овочі та фрукти» Євгена Кузіна, в Україн - скрутне становище на ринку з цибулею.
Ціни зросли до рекордних позначокє
Чому виник дефіцит цибулі
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Окупація та бойові дії в Херсонській та Миколаївській областях, де вирощувалась левова частка української цибулі,
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Незадовільна якість продукції, що вирощена на вільній території України цього року.
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Посуха та, відповідно, високі ціни в Європі
Коли та яким чином зміниться ситуація
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Після Нового року Україна буде закуповувати цибулю нового урожаю у Єгипті, країнах Центральної Азії та в Ірані.
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