11.10.2022 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 11 жовтня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Сильний нічний дощ продовжиться вранці, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 87%. Температура повітря +8°...+7°C (відчувається як +9°C). Вітер північний, 8 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.



Вдень хмарно, ймовірність опадів 29%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +9°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.



Ввечері хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +11°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

Погоду цього дня визначали за інеєм: якщо вранці на дворі його багато налипло – бути сухій, сонячній погоді.

Про майбутню зиму судили по дубу: якщо до цього дня листя з дубів і беріз опадали повністю – зима буде нормальною, без особливих перепадів температур, а якщо на гілках листя залишалося, та ще й у невеликих кількостях, це віщувало сувору морозну зиму.