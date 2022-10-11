Гороскоп на 11 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

По можливості намагайтеся не перероблятися - сьогодні краще накопичувати сили, ніж витрачати їх. Уникайте надмірностей, що шкодять здоров'ю та залишають слід на фігурі.
Із Овнів навряд вийдуть гарні працівники. Його день пройде під гаслом: «Не відкладай на завтра те, що можна відкласти на післязавтра». Але це стосується лише трудових питань, у генеруванні ідей для відпочинку, щоправда, швидше за все пасивного, їм не буде рівних.
Почніть ранок правильно: зарядкою, душем, кавою або тим, що дозволить відчувати себе бадьоріше. Зумієте зранку увійти в нормальний ритм, дасть сьогоднішньому дню потрібний темп - енергійний, стрімкий і позитивний.
Близнюки не прагнуть трудових звершень і довго тягнути до початку роботи. І швидкого виконання чекати не варто. Зірки радять по можливості відкласти вирішення питань на кілька днів.
Варто використати цей день із найбільшою вигодою для себе. Ситуація може вимагати від нього дотримуватися насамперед своїх інтересів, а інтереси інших будуть автоматично поставлені на другий план.
У фінансових справах будьте обережні. Швидше за все, ідеї збагачення, що прийшли йому на думку, будуть схожі на фантастичні мрії – тобто дуже далекі від того, що диктує реальність.
У авральному режимі зумієте виявити всі свої приховані таланти, швидко і чітко справляючись з великим обсягом робіт. В іншому випадку день пройде спокійно і навіть сонно - така вже його особливість.
Зберіться - є ризик втрат. Мова може йти як про конкретні речі – наприклад, зниклу купюру або документи, що загубилися, так і про абстрактні, на кшталт втраченої вигоди або втрати репутації.
Сьогодні можливі будь-які сюрпризи. Зустрічі, вирішення питань та ситуації, з якими доведеться зіткнутися, навряд чи матимуть відношення до того, що було заздалегідь заплановано.
Тримайте під контролем те, за що відповідаєте особисто. А в іншому наберіться терпіння – оточуючі будуть схильні надто легко ставитись до серйозних питань та приймати скоростиглі рішення.
Час працює проти вас: відчуття, що кудись не встигаєте, може стати візитною карткою цього дня. Зірки радять не гнатися за двома зайцями, а наскільки можна скоротити кількість запланованих справ.
Слід мати на увазі – у суперечках може народитися що завгодно, але тільки не істина! А ось розжарити атмосферу довкола суперечки здатні так, що не те що на істину – на прості справи не залишиться сил.
Зірки радять не розслаблятися та не здавати завойованих позицій. Будьте внутрішньо готові до того, щоб показати конкуренту зуби – якщо, звичайно, йому буде недостатньо ваших недвозначних дій та слів.
По можливості намагайтеся не перероблятися - сьогодні краще накопичувати сили, ніж витрачати їх. Уникайте надмірностей, що шкодять здоров'ю та залишають слід на фігурі.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Сильний нічний дощ продовжиться вранці, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
З 2021 року 11 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день дівчаток.
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