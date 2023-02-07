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07.02.2023  19:39   Дмитро Колонєй

Українці можут отримати тисячу доларів від благодійників США: за яких умов

Хто може розраховувати на суму у десятки тисяч гривень.

Отримати тисячу доларів від благодійників США можуть українці: за яких умов
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на True.UA, благодійна організація Нью-Йорка у галузі технологічної індустрії "1K" зібрала мільйони пожертв українйям, які потребують допомоги. В організації запевняють, що вже зібрано декілька мільйонів доларів США. Допомогу активно надають фізичні особи, стартапи та венчурні капіталісти.
 
 
"1K" заснував підприємець і венчурний капіталіст Алекс Іскольд, який народився в Україні, а також Крісі Філалітес, яка керує цифровою просвітницькою діяльністю в організації з боротьби зі СНІДом (RED). 
 

Хто може отримати допомогу від підприємців США

  1. На грошову допомогу від спонсорів із США може розраховувати будь-яка українська родина, яка постраждала від війни. Програма розрахована саме на родини, тому самостійна особа не може отримати виплату.
  2. Вік членів сім'ї та місце дислокації родини значення для отримання допомоги не має: можуть отримати не лише ті, хто зараз живе на території України, а й біженці за кордоном.
  3. Обов'язкова умова отримання грошової допомоги – бути підписаним на офіційні сторінки проєкту в соцмережах: Instagram та Facebook. Також ваш профіль у соцмережах маж бути відкритим. Без дотримання цих умов вашу заявку розглядати не будуть.
 

Як отримати виплати від США

  • Подати заявку на виплати можна, уважно заповнивши анкету.
  • Варто розуміти, що через велику кількість заявок заповнення анкети не гарантує отримання виплат.
  • У правилах програми йдеться, що родина зможе отримати допомогу у розмірі 1 тисячу доларів лише один раз. При цьому гроші можуть бути витрачені на свій розсуд, жодних чеків та звітів надавати не потрібно.
 

Источник:   True.UA
 Тэги:  допомога, виплата, україна, сша
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