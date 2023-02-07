07.02.2023 19:39 Дмитро Колонєй
Українці можут отримати тисячу доларів від благодійників США: за яких умов
Хто може розраховувати на суму у десятки тисяч гривень.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на True.UA, благодійна організація Нью-Йорка у галузі технологічної індустрії "1K" зібрала мільйони пожертв українйям, які потребують допомоги. В організації запевняють, що вже зібрано декілька мільйонів доларів США. Допомогу активно надають фізичні особи, стартапи та венчурні капіталісти.
"1K" заснував підприємець і венчурний капіталіст Алекс Іскольд, який народився в Україні, а також Крісі Філалітес, яка керує цифровою просвітницькою діяльністю в організації з боротьби зі СНІДом (RED).
Хто може отримати допомогу від підприємців США
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На грошову допомогу від спонсорів із США може розраховувати будь-яка українська родина, яка постраждала від війни. Програма розрахована саме на родини, тому самостійна особа не може отримати виплату.
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Вік членів сім'ї та місце дислокації родини значення для отримання допомоги не має: можуть отримати не лише ті, хто зараз живе на території України, а й біженці за кордоном.
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Обов'язкова умова отримання грошової допомоги – бути підписаним на офіційні сторінки проєкту в соцмережах: Instagram та Facebook. Також ваш профіль у соцмережах маж бути відкритим. Без дотримання цих умов вашу заявку розглядати не будуть.
Як отримати виплати від США
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Подати заявку на виплати можна, уважно заповнивши анкету.
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Варто розуміти, що через велику кількість заявок заповнення анкети не гарантує отримання виплат.
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У правилах програми йдеться, що родина зможе отримати допомогу у розмірі 1 тисячу доларів лише один раз. При цьому гроші можуть бути витрачені на свій розсуд, жодних чеків та звітів надавати не потрібно.
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