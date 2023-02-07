07.02.2023 19:03 Дмитро Колонєй

Дівчинка зустрілася з харківським поліцейським, який врятував її з-під завалів (фото)

Харківський правохоронець знайшов дівчинку та завітав до неї із подарунками та смаколиками.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, врятована з-під завалів Софійка зустрілася зі своїм рятівником. Павло Нестеренко вперше після страшних подій зустрівся з дівчинкою. За словами матері Софії, дитина вже давно мріяла про цю зустріч, але їм ніяк не вдавалося розшукати правоохоронця, дізнатися його номер телефона.

Теплими словами й обіймами зустріла родина Софії поліцейського. Про те, що саме завдяки Павлові дівчинка залишилась жива, її мама дізналася через соціальні мережі.

Дівчинка дуже любить малювати, викладати картини з мозаїки, робити ручні вироби. Свої роботи Софія залюбки показала гостю, розповіла про своє навчання та познайомила зі своєю улюбленою кішкою. Також дівчинка запросила свого рятівника на день народження, який святкуватиме цього місяця.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через смерть матері 3-річна дитина лишилась без нагляду.



