06.02.2023 13:54 Рита Парфенова

У будинках, яки постраждали від ракетного удару по Харкову, тривають відновлювальні роботи

Працівники комунальних підприємств міста закрили 369 вікон на 15 об'єктах, пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу, який стався 5 лютого.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посилданням на Міськаду, зокрема, у восьми житлових будинках закрили 193 вікна у квартирах та 36 вікон у під’їздах. Також фахівці обстежили покрівлі чотирьох житлових будинків та усунули аварійність зруйнованих ділянок. Оскільки пошкоджені об'єкти є пам'ятниками архітектури, відновлювати покрівлі почнуть після проведення відповідних заходів і процедур.

Наразі в одному із пошкоджених будинків відсутнє електропостачання. На місці події продовжують працювати спеціалісти КСП «Харківміськліфт» та АТ «Харківобленерго».



За інформацією департаменту, працівники комунальних служб зібрали і вивезли 160 куб. м будівельного сміття, а також знесли п’ять та обрізали два пошкоджених дерева. Сьогодні, 6 лютого, прибирати сміття продовжують 10 двірників і 20 волонтерів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.

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